В Алуште горел троллейбус

09:39, 04 июня 2010
Крым
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Пожар без жертв

На четвертом километре симферопольского шоссе в Алуште в четверг загорелся троллейбус. Огонь повредил контактный провод и "конструкции троллейбуса", сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МЧС.

Площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров.

Причина происшествия и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.

Машина принадлежит предприятию "Крымтроллейбус".

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