В Алуште горел троллейбус
09:39, 04 июня 2010Крым
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Пожар без жертв
На четвертом километре симферопольского шоссе в Алуште в четверг загорелся троллейбус. Огонь повредил контактный провод и "конструкции троллейбуса", сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МЧС.
Площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров.
Причина происшествия и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.
Машина принадлежит предприятию "Крымтроллейбус".
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