В Алуште горел троллейбус

Пожар без жертв

На четвертом километре симферопольского шоссе в Алуште в четверг загорелся троллейбус. Огонь повредил контактный провод и "конструкции троллейбуса", сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МЧС. Площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров. Причина происшествия и нанесенный огнем ущерб устанавливаются. Машина принадлежит предприятию "Крымтроллейбус".

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