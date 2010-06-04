Госгорпромнадзор начал проверку «Черноморнефтегаза»

Госкомитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору проверяет использование недр государственным акционерным обществом «Черноморнефтегаз» и безопасность проведения компанией геолого-разведывательных работ, сообщила пресс-служба крымского территориального управления.

Контролеры проверят также безопасность эксплуатации инженерных сетей, подъемных сооружений и объектов котлонадзора, проведения работ по обслуживанию газораспределительных станций и магистральных газопроводов.

Комитет по промышленной безопасности, учитывая ситуацию, возникшую в Мексиканском заливе после авария на нефтяной платформе компании British Petroleum, рекомендует «Черноморнефтегазу» разработать «систему мероприятий по проведению работ в условиях чрезвычайных происшествий».

Плановая проверка продлится до 11 июня.

Комиссию по проверке возглавляет заместитель председателя Госгорпромнадзора Степан ДУНАС.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза».

В 2008 году произошли две резонансные аварии - буксир «Нефтегаз-67» компании «Черноморнефтегаз» затонул в Южно-Китайском море у берегов Гонконга после столкновения с китайским сухогрузом «Яохай» (погибли 18 украинских моряков); вертолет Ми-8 упал на плавучую буровую платформу «Таврида» в Черном море (погибли 17 сотрудников ГАО и 3 члена экипажа).