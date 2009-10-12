Горсовет Симферополя передал коммерсантам 5 га земли Минобороны

Городской совет Симферополя два года назад без согласования с Министерством обороны Украины прекратил его право пользования 4,95 га земли и передал участок в краткосрочную аренду коммерческой структуре, утверждает Главное управление Министерства внутренних дел в Крыму.

В распространенном сегодня сообщении пресс-службы милиции Крыма говорится, что решение о передаче участка принято на сессии горсовета в июне 2007 года.

По данным силовиков, земля передана коммерсантам на 5 лет для строительства многоэтажного жилого комплекса «с объектами обслуживания населения» и детским садом на 160 мест.

«Нанесенный государству ущерб оценивается в 6 млн. 56 тыс. 665 гривен», - сказано в пресс-релизе.

Проводится проверка, в материалах которой фигурируют два работника Республиканского комитета по земельным ресурсам и два сотрудника мэрии Симферополя, добавили в милиции.