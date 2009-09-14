Крымские регионалы требуют от «своего» спикера уйти по-хорошему

Совет Крымской организации Партии регионов требует от «регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО добровольно уйти в отставку с должности спикера парламента автономии и руководителя депутатской фракции «Блок «За Януковича!».

Такое решение принято сегодня на заседании, на котором из 43 членов совета присутствовали 23, сообщили в пресс-службе парторганизации.

Совет обвиняет ГРИЦЕНКО в «антипартийной деятельности», выразившейся в создании «антипартийной группы внутри фракции «Блок «За Януковича!» в Симферопольском городском совете», а также в расколе депутатской фракции «Блок «За Януковича!» в ВР Крыма.

Вместо ГРИЦЕНКО совет решил рекомендовать на должность спикера автономии Ивана БУРЕЯ – депутата Верховной рады Крыма.

Кроме того, совет крымских «регионалов» намерен обратиться к центральным органам партии с просьбой вывести ГРИЦЕНКО из состава политсовета Партии регионов.