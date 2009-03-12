«Артек» просит остерегаться липы

Международный детский центр «Артек» (Большая Ялта, Крым) заявляет, что продажа коммерческих путевок в лагерь на 2009 год пока не начиналась.

«Появляющиеся на рынке предложения туристических операторов из России и Украины о продаже путевок в МДЦ «Артек» на смены 2009 года не имеют юридических оснований. Путевки в «Артек» на 2009 год еще не поступали в продажу», - говорится в сообщении пресс-службы детского центра.

В настоящее время «Артек» формирует лоты путевок, предназначенных для коммерческой продажи в текущем году, и ведет предварительные переговоры с туроператорами.

«О начале продажи коммерческих путевок на этот год будет сообщено дополнительно», - отмечает пресс-служба «Артека».