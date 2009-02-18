Тепло вернулось в квартиры крымчан

Теплоснабжение объектов социальной сферы и жилого фонда в Крыму восстановлено.

Как сообщили в пресс-службе Совета министров автономии, крымский премьер Виктор ПЛАКИДА сообщил, в частности, что по данным на утро 18 февраля, в Крыму в работе 782 котельных из 801, остальные находятся в стадии запуска.

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, по состоянию на 16.30 18 февраля возобновлена работа 795 предприятий коммунальной теплоэнергетики автономии.

Решается вопрос по запуску 6 ведомственных котельных, не входящих в систему «Крымтеплокоммунэнерго» (в Судаке, Бахчисарае, Школьном).

Тепло подается в 5992 многоэтажных дома из 6090, централизованно отапливающихся от котельных, 319 из 320 детских дошкольных учреждения, 559 учебных заведений из 562, в 102 лечебных учреждения (100%).

Как сообщал УНИАН, 11 февраля прокурор Крыма Владимир БОЙКО потребовал от «Крымгаза» прекратить действия по прекращению газоснабжения котельных, которые обеспечивают жизнедеятельность 40 населенных пунктов Крымской автономии.

Вместе с тем, глава правления ОАО «Крымгаз» Василий РОГАТИН подчеркивал, что «Крымгаз», даже если его обяжут, «не в состоянии технически выполнить» подачу газа на тепловырабатывающие предприятии, поскольку сокращена подача газа с материка в Крым.