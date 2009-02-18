Рада Крыма хочет дополнительный праздничный день в автономии

Парламент Крыма просит Верховную Раду Украины установить на территории Автономной Республики Крым дополнительный праздничный день - 20 января - День АРК.

С этой целью крымские депутаты предлагают народным депутатам внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, передает корреспондент УНИАН.

«20 января 1991 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о воссоздании автономной республики в Крыму. В сложной исторической обстановке воссоздание автономии позволило сохранить в Крыму межнациональный мир, обеспечило условия для нормального социально-экономического и культурного развития жителей полуострова», - говорится в пояснительной записке.

Депутаты считают, что установление Дня АРК праздничным днём в Крыму позволит «в торжественной обстановке проводить мероприятия», связанные с воссозданием автономной республики.