Депутаты Крыма отказали США

Верховная Рада Крыма просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и спикера украинского парламента Владимира ЛИТВИНА воздержаться от открытия в Симферополе представительского офиса Соединенных Штатов Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении к высшему руководству страны крымские парламентарии заявили, что решение о создании американского диппредставительства в Симферополе принято украинским внешнеполитическим ведомством «без учета государственных гарантий» в отношении статуса и полномочий автономной республики и воспринято большинством крымчан как провокационное.

«Решение было задекларировано МИД Украины без учета государственных гарантий Украины в отношении статуса и полномочий Автономной Республики Крым и расценивается значительной частью общественности Крыма как провокационное, направленное на подрыв политической стабильности в Крыму и в Украине, на дальнейшее ухудшение стратегически важнейших украинско-российских отношений, так как Крым является особым геополитическим регионом, а истинные цели США не вызывают никаких сомнений», – говорится в обращении парламента Крыма к Президенту, премьеру и спикеру Украины.

ВР Крыма, учитывая необходимость нормализации украинско-российских отношений «путём повышения взаимного доверия» и «руководствуясь интересами большинства населения» автономии, «не видит оснований» для открытия дипломатического представительства США в Симферополе.

«Нечего тут делать американскому посту, потом он превратится в блокпост», – отметила крымский депутат от партии «Союз» Светлана САВЧЕНКО.

Резко против обращения выступил депутат от Народного руха Леонид ПИЛУНСКИЙ.

За принятие обращения сегодня на пленарном заседании проголосовали 77 депутатов, против – 9, один депутат не голосовал. Всего в ВР Крыма 100 парламентариев.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Украина и США подписали в Вашингтоне Хартию о стратегическом партнерстве. В документе, в частности, отмечалось, что Украина приветствует намерение США организовать американское дипприсутствие в Симферополе.