Аttention! До конца зимы закрыта дорога в Ялту через Ай-Петри

В Крыму решено до конца зимы закрыть для всех видов транспорта участок дороги Бахчисарай – Ялта от водопада Учан-Су до села Соколиное и в обратном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского Управления ГАИ.

Движение закрыто в связи с возможным сходом лавин и «неблагоприятными дорожными условиями».

Как сообщал УНИАН, 8 января на 51-м километре трассы Ялта-Бахчисарай сошли две снежные лавины и перекрыли движение. Велись работы по расчистке завалов.