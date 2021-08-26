В Украине стартовал проект Edufy — это мировая образовательная инновационная платформа основанная Андреасом Тиссеном, международным коучем и тренером с опытом работы 29 лет.

Edufy представляет практический, полезный контент на трёх языках от известных спикеров и экспертов, которые профессионально обучают ультрасовременным навыкам. А, главное развивают способности, востребованные в 21 веке.

Самым ТОП-овым событием от Edufy станет экстраординарный глобальный Форум "Из пустоты в изобилие", который состоится онлайн 1–2 сентября в 15:24 (Kyiv).

100 000+ человек со всего мира, затаив дыхание, ожидают мегасобытия сентября – Форум "Из пустоты в изобилие"! Трансляция будет по всему миру с переводом на три языка и сурдопереводом.

Цель Форума – трансформация в реальном времени 5 сфер жизни каждого участника: бизнес, отношения, личностный рост, здоровье, осознанность.

Это будут 24 часа качественного контента нон-стоп от 24 спикеров с мировым именем:

Андреас Тиссен, Ник Вуйчич, Робин Шарма, Радислав Гандапас, Ицках Пинтосевич, Аллан Пиз, Джон Максвелл, Тим Стори, Доктор Кэролайн Лиф, Оливер Гейссельхарт, Елена Адамова, Андрей Шатырко, Евгений Войт, Светлана Спивакова, Наталья Самойленко, Игорь Фостенко, Джулиен Бакхаус.

Также в нем примут участие, международные инфлюенсеры и коучи мирового уровня.

Кроме того, на онлайн-форуме планируется зафиксировать Рекорд Книги Гиннеса.

На форуме вы услышите и увидите:

- судьбоносные темы от более чем 50-ти спикеров;

- гениальное кастинг-шоу восходящих экспертов "Зажги свою звезду";

- новейшую презентацию инновационных технологий в образовательном секторе;

- увлекательные ток-шоу с самыми известными ведущими СНГ.

А также примете участие в:

- познавательных панельных дискуссиях с экспертами мирового уровня;

- насыщенном интерактиве и качественном нетворкинге в оффлайн- и онлайн-пространстве;

- уникальном розыгрыше мегапризов;

- захватывающем дух и сердце благотворительном проекте.

Почувствуете:

- мощный заряд энергии от популярных звезд шоу-бизнеса и диджеев.

Это событие для тех, кто решил стать богатым, счастливым и успешным!

Успейте зарегистрироваться и стать частью экстраординарного онлайн-форума

fullnessforum.edufy.zone

Ждём вас!

Автор: Иван Бойко