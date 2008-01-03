В Азовском море нашли тело еще одного погибшего моряка

В Азовском море обнаружено тело еще одного погибшего моряка. Пять членов экипажа затонувшего сухогруза «Ванесса» числятся пропавшими без вести, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Вертолет обнаружил плот и мужчину в гидрокостюме. Поднять его на борт мешают 4-метровые волны и ураганный ветер. Однако спасатели с полной уверенностью говорят о том, что моряк мертв - выжить на таком морозе практически не возможно.

В том же районе плавает еще один гидрокостюм без человека, олтмечают в Краснодарском управлении МЧС РФ.

С момента кораблекрушения прошло уже больше 12 часов. Единственный выживший член экипажа – механик Николай ДЕМИТРОВ с сильным обморожением доставлен в больницу. Тела ранее обнаруженных погибших – по разным данным их от двух до четырех - также были доставлены в порт Кавказ.

Само ЧП произошло сегодня ночью в 30 километрах от Керченского пролива. Затонувшее судно «Ванесса» принадлежит болгарской стороне – оно следовало с грузом металла из Бердянска.