Берлин разделили на 4 автомобильные зоны

В немецких городах - Берлине, Кельне и Ганновере - созданы «экологические зоны» для проезда автотранспорта.

Как сообщает «Немецкая волна», в веденные «экологические зоны» с началом 2008 года проехать смогут только автомобили со специальными виньетками.

«Экологические зоны» призваны предотвратить загрязнение атмосферы микрочастицами пыли, которые содержатся в автомобильных выхлопах. Например, Берлин разделили на четыре зоны, проезд в которых разрешен лишь при наличии виньетки на лобовом стекле автомобиля. Виньетка зеленого цвета с цифрой «четыре» позволяет проезд во все зоны. А вот при цифре «два» по окраинам проехать можно, но в центр города проезд запрещен. Нарушителей ожидает штраф в 40 евро, хотя пока никого не штрафуют.

Пока во всех трех городах введен переходный период.

Против нововведения выступает крупнейший в Германии автомобильный клуб ADAC. Он считает его неэффективным и критикует отсутствие единых правил для всей страны. ADAC намерена обжаловать введение «экологических зон» в суде.

Между тем, жители Берлина, Кельна и Ганновера покорились новым правилам. Согласно предварительным данным, свыше двух третей водителей в Берлине, Кельне и Ганновере приобрели виньетки.

В общей сложности «экологические зоны» намерены ввести около 20 немецких городов.