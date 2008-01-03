Умер Александр Абдулов
Ему было 54 года
Скончался известный актер Александр Абдулов. Об этом сообщил заместитель директора театра Ленком Сергей Вольтер, передает телеканал "Вести".
|На репетиции спектакля «Пролетая над гнездом кукушки» во время гастролей театра «Ленком» в Киеве, 9 марта 2007 г.
А.Абдулову было 54 года - он родился 29 мая 1953 г. в семье Гавриила Даниловича Абдулова, создателя и художественного руководителя Русского драматического театра в Фергане. На сцену впервые вышел в пять лет. В молодости - мастер спорта СССР по фехтованию. В 1975 г. окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). В том же году был принят в труппу театра Ленком. Кроме работы в театре, зрителям он был известен по ролям в таких фильмах, как "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Карнавал", "Чародеи", "Ищите женщину", "Формула любви", "Храни меня, мой талисман", "Гардемарины, вперед", "Тюремный романс", "Мастер и Маргарита".
|Александр Абдулов в аэропорту «Борисполь», 7 марта 2007 г. Фото Олега Гордиенко.