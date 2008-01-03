Умер Александр Абдулов

Скончался известный актер Александр Абдулов. Об этом сообщил заместитель директора театра Ленком Сергей Вольтер, передает телеканал "Вести".

Напомним, А.Абдулов попал в больницу в августе 2007 г. Во время съемок в Балаклаве, под Севастополем, у него неожиданно обострилась язва желудка. Актер был немедленно прооперирован. Спустя несколько дней его перевезли в Москву, а затем он отправился в Израиль на консультацию. Там ему был поставлен диагноз "рак легких".

А.Абдулову было 54 года - он родился 29 мая 1953 г. в семье Гавриила Даниловича Абдулова, создателя и художественного руководителя Русского драматического театра в Фергане. На сцену впервые вышел в пять лет. В молодости - мастер спорта СССР по фехтованию. В 1975 г. окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). В том же году был принят в труппу театра Ленком. Кроме работы в театре, зрителям он был известен по ролям в таких фильмах, как "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Карнавал", "Чародеи", "Ищите женщину", "Формула любви", "Храни меня, мой талисман", "Гардемарины, вперед", "Тюремный романс", "Мастер и Маргарита".