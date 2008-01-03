Умер Александр Абдулов

09:42, 03 января 2008
Разное
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Ему было 54 года

Скончался известный актер Александр Абдулов. Об этом сообщил заместитель директора театра Ленком Сергей Вольтер, передает телеканал "Вести".

На репетиции спектакля «Пролетая над гнездом кукушки» во время гастролей театра «Ленком» в Киеве, 9 марта 2007 г.
Напомним, А.Абдулов попал в больницу в августе 2007 г. Во время съемок в Балаклаве, под Севастополем, у него неожиданно обострилась язва желудка. Актер был немедленно прооперирован. Спустя несколько дней его перевезли в Москву, а затем он отправился в Израиль на консультацию. Там ему был поставлен диагноз "рак легких".

А.Абдулову было 54 года - он родился 29 мая 1953 г. в семье Гавриила Даниловича Абдулова, создателя и художественного руководителя Русского драматического театра в Фергане. На сцену впервые вышел в пять лет. В молодости - мастер спорта СССР по фехтованию. В 1975 г. окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). В том же году был принят в труппу театра Ленком. Кроме работы в театре, зрителям он был известен по ролям в таких фильмах, как "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Карнавал", "Чародеи", "Ищите женщину", "Формула любви", "Храни меня, мой талисман", "Гардемарины, вперед", "Тюремный романс", "Мастер и Маргарита".

Александр Абдулов в аэропорту «Борисполь», 7 марта 2007 г. Фото Олега Гордиенко.
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