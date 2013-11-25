С недоумением эти слова можно адресовать Президенту, который вчера вечером в телевизоре мог бы что-нибудь сказать народу. Все-таки масштабность массовых выступлений относительно государственной политики вполне достаточна, чтобы хоть как-то отреагировать…

С пониманием такие слова можно адресовать и милиции под Кабмином, которая, не знаю – как завтра, но вчера все-таки почти была «с народом», не двинув против него.

Еще такие слова еще можно адресовать европейским лидерам. Вы вообще видите, что у нас тут происходит?

С особым чувством такие слова хотелось бы обратить и к лидерам оппозиции. Вы призываете народ на майданы. А что этому народу, который пришел – десяткам тысяч (!) – делать дальше, после того, как он послушал ваши сценические речи? Зачем вы вынесли партийную символику, если граждане выходят на майданы не за партии, а за евроинтеграцию?

Если вы совсем не знаете (потому что не подумали), что делать, не посылайте людей «прогуливаться» под Кабмин и Администрацию, где людей гарантировано в полной боевой готовности встретит «Беркут». Лучше сами сходите с народом – например, к офису Партии регионов: все таки, Янукович – ее почетный лидер, Азаров – глава, Рыбак – первый зам. Зато не будете бросать самоорганизовавшийся митинг на вооруженных бойцов, которые по уставу охраняют органы государственной власти.

А если уж посылаете, то становитесь во главе колонны и перед лицом охраняемого государственного учреждения берите на себя ответственность за все там потом происходящее. А не так – мелькнули, и растворились. А перед Кабмином, вернее, «Беркутом» - тетки, дядьки, «Свобода» и штатные провокаторы. И уголовные дела на следующий день…

И еще. Следующий раз с гимном на митинге как-нибудь постарайтесь, чтоб не так позорно. А то певцов и музыки – полная сцена, а на гимн нормально «не спромоглися». Из гущи народа все как-то особо замечается…

Ну, и, наконец, это сакраментальное «Ну, и?..» с уважением и благоговением можно обратить к… дворникам – и столичному департаменту благоустройства в целом. Ибо в настоящий момент именно они в этой стране – самые главные. После того, как все вышеперечисленные персонажи показали, на что способны они, народ понял: то, на что способны благоустроители – несравнимо значительнее. Ведь именно департамент благоустройства смог в стране на ночь глядя «навести порядок»: как минимум, покомандовать милицией. Вследствие чего она не позволила поставить палатки на Майдане Незалежности. Ведь, когда журналисты спросили: «а почему на Европейской площади можно?», - главный киевский милиционер ответил: «управление благоустройства пока не обращалось». На тот момент. Понятно, страна? В общем, с повышением вас, дорогие рыцари метлы и лопаты, до самых что ни на есть верхов государственного управления!

Ну, и… Люди-то вышли, а дальше?