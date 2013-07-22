Лобовое столкновение на трассе Киев - Чоп: один погибший, восемь пострадавших

В с. Гамалиевка Пустомытовского района Львовской области на 529-ом км автодороги Киев - Чоп произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Daewoo Lanos и Seat Inca.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, а еще восемь (из них двое детей 2007 и 2011 г.р.) пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы Львова.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.