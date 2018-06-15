Неделя в цифрах

2,3 балаиз возможных 7 получили украинские дороги от экспертов Мирового экономического форума, оценивающих их качество. Самыми лучшими эксперты назвали дороги Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура (все получили по 6,5 балла), а худшими – Молдавии (1,5 балла).

3 раза подряд Национальный олимпийский комитет Украины назвал биатлонистку Елену Пидгрушную лучшей спортсменкой месяца. До сих пор ни один из украинских атлетов даже дважды подряд не получал такого признания.

3 месяца (март, апрель, май) получила Украина от Европейского Союза для того, чтобы продемонстрировать ощутимый прогресс в определенных ранее Европейской комиссией сферах, что даст возможность стране подписать соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре этого года.

4 года – на столько сократил Высший специализированный суд по уголовным и гражданским делам бывшему народному депутату Виктору Лозинскому срок заключения. Как известно, ранее апелляционный суд смягчил ему приговор еще на год. Таким образом, от 15 лет тюрьмы Лозинскому осталось 10.

5 приоритетов для активации экономики определило правительство Украины на 2013-2014 года. Среди них повышение конкурентоспособности экономики, улучшение инвестиционного климата, поддержку национального товаропроизводителя, развитие высокотехнологических секторов, структурные реформы и наращивание экспорта.

18% украинцев считают, что за последние 3-4 года их жизнь стала лучше. Таковы данные опроса КМИС. Для 82% граждан Украины жизнь в целом либо стала хуже (почти для 43%), либо ощутимо не изменилось (для 39%).

25-ое место в китайском рейтинге самых богатых людей планете, опубликованном "The Telegraph", занял Ринат Ахметов с состоянием $21 млрд. Кроме него в рейтинг попали еще шесть украинцев: Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Вадим Новинский, Константин Жеваго, Юрий Косюк и Геннадий Боголюбов.

27% украинцев считают, что для наведения порядка в Украине нужен такой руководитель, как Иосиф Сталин. Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения, который был проведен Киевским международным институтом социологии

30,6% ВВП (483,032 млрд грн) составит ожидаемый объем государственного долга Украины к концу текущего года против 28,5% по итогам 2012 года.

396 журналистов участвовали в первой за 15 месяцев пресс-конференции Президента Украины Виктора Януковича 1 марта в Украинском доме. За 2 часа им удалось задать гаранту 12 вопросов.

750 человек из 30 стран мира получили статус заграничного украинца в этом году. Среди тех, кому был предоставлен статус заграничного украинца, самые многочисленные группы составляют граждане Латвии и Молдовы, отмечается в сообщении. В целом, статус заграничного украинца с момента принятия в 2004 году Закона Украины „О заграничных украинцах” получили 6 тысяч 913 человек из 54 стран мира.

27 000 человек умирает в столице Украины ежегодно. Около 5 тысяч из них – от онкозаболеваний.

7 432 400 гривен перечислил на благотворительные цели Президент Украины Виктор Янукович в 2012 году. Об этом он сам рассказал журналистам на пресс-конференции.

17 600 000 тонн зерновых экспортировала Украина в 2012/2013 маркетинговом году. Это на 4,7 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

610 000 000 евро макроэкономической помощи получит Украина от Европейского Союза в рамках меморандума, подписаного во время 16 саммита Украина-ЕС в Брюсселе. Для получения денег Украине необходимо возобновить сотрудничество с МВФ.

800 000 000 гривен необходимо Украине для внедрения биометрических паспортов, являющихся одним из условий для введения безвизового режима с ЕС. На данный момент никаких средств для этого не предусмотрено.

20 000 000 000 кубических метров газа планирует закупить Украина в 2013 году у России. Как известно, «Газпром» уже выставил Украине счет за недобор газа в последние годы на уровне 7 миллиардов долларов.

70 000 000 000 гривен необходимо для нормального функционирования украинской дорожной сети. За эти средства можно будет ежегодно проводить капитальный ремонт 15 тыс. км дорог стоимостью около 70 млрд грн.

Анастасия Береза