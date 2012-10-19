Против отца, забравшего сына у бывшей жены, возбудили уголовное дело

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, гражданский иск матери ребенка к его отцу уже был рассмотрен двумя судебными инстанциями.

Так, сначала Старобешевский районный суд принял решение оставить мальчика с отцом. Суд мотивировал свое решение тем, что уровень материального обеспечения наиболее соответствует интересам ребенка. Однако Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и обязал отца вернуть ребенка матери. Решение суда в этой части подлежало немедленному исполнению.

Однако мужчина вместе с сыном скрылся в неизвестном направлении и в настоящее время его местонахождение не установлено.

По данному факту прокуратурой Старобешевского района в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.382 (неисполнение судебного решения) УК Украины.

В ходе расследования дела будет дана объективная правовая оценка действиям мужчины, установлены мотивы его поведения, его местонахождение вместе с малышом, а также будет приведено в исполнение решение суда, заключено в сообщении.