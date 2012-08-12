Шестеро пострадавших в ДТП на юге Украины - в реанимации

Об этом сообщили РИА Новости в больницах, куда были доставлены пострадавшие.

В субботу поздно вечером водитель микроавтобуса Ford Transit из Белоруссии выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем Chery Amulet из Украины. В результате аварии пострадали пять граждан РФ, в том числе трое детей, три гражданина Белоруссии, из них двое детей, и пять граждан Украины, из них трое детей.

Как удалось выяснить, пострадавшие в ДТП дети госпитализированы в Николаевскую областную детскую больницу. Из восьми детей, доставленных в больницу с травмами разной степени тяжести, трое находятся в реанимации.

Пятеро взрослых госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Николаева. Состояние здоровья троих пострадавших оценивается врачами, как крайне тяжелое, они находятся в реанимации, еще двое находятся в отделении нейрохирургии.

"У нас находятся трое (взрослых), состояние очень тяжелое", - сказали в реанимационном отделении Больницы скорой медицинской помощи города Николаева.