Крупное ДТП на Николаевщине: 8 детей - в больнице

На 18-м км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск микроавтобус "Ford Transit" (Республика Беларусь) выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Chery Amulet" (Украина), сообщает МЧС.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия 13 человек госпитализированы (5 человек - граждане Российской Федерации, из них 3 детей, 5 человек - граждане Украины, из них 3 детей и 3 - граждане Белоруссии, из них 2 детей) с травмами разных степеней тяжести в больницы Николаева.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.