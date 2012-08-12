Крупное ДТП на Николаевщине: 8 детей - в больнице
10:13, 12 августа 2012Разное
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На трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск микроавтобус столкнулся с легковушкой.
ДТП произошло на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск
На 18-м км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск микроавтобус "Ford Transit" (Республика Беларусь) выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Chery Amulet" (Украина), сообщает МЧС.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия 13 человек госпитализированы (5 человек - граждане Российской Федерации, из них 3 детей, 5 человек - граждане Украины, из них 3 детей и 3 - граждане Белоруссии, из них 2 детей) с травмами разных степеней тяжести в больницы Николаева.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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