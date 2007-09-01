Спасатели сняли с Аю-Дага двух москвичей

Вчера вечером в Крыму неподалеку от поселка Партенит на горе Аю-Даг двое туристов из Москвы не смогли самостоятельно спуститься с крутого склона и по мобильному телефону обратились к спасателям МЧС Украины за помощью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на место оперативно прибыли 5 альпинистов Ялтинского горного поисково-спасательного взвода МЧС, которые с использованием спецоборудования сняли пострадавших с горы и доставили по месту отдыха.