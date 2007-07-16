Умер актёр Михаил Кононов (фото)

Известный актер театра и кино Михаил Кононов скончался на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщила РИА Новости в понедельник супруга актера Наталья.

Выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина, он пять лет проработал в Малом театре России, затем его творческая жизнь была связана в основном с кинематографом, где он сыграл около 60 ролей. Широкую известность ему принесли роли в таких фильмах, как "Начальник Чукотки", "Андрей Рублёв", "В огне брода нет", "На войне как на войне", "Начало", "Большая перемена", "Капитан Немо", "Гостья из будущего", "В круге первом" и другие.