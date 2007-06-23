В Крыму мужчина погиб под колесами электрички

В Симферопольском районе Автономной Республики Крым электропоезд сбил мужчину-пешехода. Мужчина погиб на месте происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне днем на железнодорожном переезде симферопольского пгт. Гвардейское. Электричка сбила насмерть мужчину (1954 года рождения), который переходил переезд на запрещенный сигнал светофора при закрытом шлагбауме.

На место проишествия выезжали транспортная прокуратура, линейный отдел милиции станции "Симферополь" и сотрудники "скорой помощи".