Во дворце президента Туниса нашли тайники с драгоценностями
17:04, 20 февраля 2011Разное
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И крупные суммы наличными
Во дворце отстраненного от власти президента Туниса Зин эль-Абидина бен Али были обнаружены тайники, в которых находились наличные деньги, золото и драгоценные камни.
Как передает Reuters со ссылкой на национальный телеканал Туниса, общая стоимость ценностей, обнаруженных во дворце, не уточняется. Однако сообщается, что в тайниках найдены "миллионы долларов и евро".
Предполагается, что обнаруженные ценности будут переданы на нужды населения. Ранее временное правительство намеревалось пустить принадлежавшие Бен Али средства на борьбу с нищетой, но Швейцария, Канада и страны Европейского Содружества заморозили банковские счета бывшего президента.
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