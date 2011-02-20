Во дворце президента Туниса нашли тайники с драгоценностями

Во дворце отстраненного от власти президента Туниса Зин эль-Абидина бен Али были обнаружены тайники, в которых находились наличные деньги, золото и драгоценные камни.

Как передает Reuters со ссылкой на национальный телеканал Туниса, общая стоимость ценностей, обнаруженных во дворце, не уточняется. Однако сообщается, что в тайниках найдены "миллионы долларов и евро".

Предполагается, что обнаруженные ценности будут переданы на нужды населения. Ранее временное правительство намеревалось пустить принадлежавшие Бен Али средства на борьбу с нищетой, но Швейцария, Канада и страны Европейского Содружества заморозили банковские счета бывшего президента.