Вчера ночью в Крыму четверо неизвестные избили инспекторов ГАИ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, к двум инспекторам взвода ДПС при Управлении ГАИ ГУМВД Украины в Автономной республике Крым, которые несли службу на автодороге Красноперекопск – Симферополь, обратился водитель и сообщил о ночном «ралли» в одном из поселков Симферопольского района.

Инспекторы ДПС выехали в указанный населенный пункт для проверки полученной информации. Их внимание привлек автомобиль ВАЗ-2106, который остановился в нескольких десятках метров от патрульного автомобиля. Милиционеры, подойдя к нему, в свете фар заметили, как водитель машины быстро перелез с водительского места на заднее сидение. В то же время девушка, которая сидела на переднем пассажирском месте, вынула ключи из замка зажигания и передала их водителю.

Представившись, сотрудники ГАИ попросили мужчину предъявить документы. Тот стал вести себя агрессивно, ругаться, откровенно провоцируя конфликтную ситуацию. При этом работникам милиции было заметно, что человек находится в возбужденном состоянии, говорится в сообщении.

Через несколько минут к месту инцидента подошли еще трое мужчин. Неожиданно они сбили с ног старшего наряда ДПС, повалили его на землю и стали бить ногами, пытаясь попасть по голове. В это время водитель ВАЗ-2106 выскочил из своего автомобиля и набросился на другого инспектора. Когда один из работников милиции попытался вызвать подкрепление, нападающие выбили рацию у него из рук и разбили ее. Также поврежден и служебный автомобиль ГАИ, поскольку нарушители прыгали на его капоте и наносили удары ногами по разным его частям. После драки все четверо правонарушителей исчезли.

Сотрудники ГАИ госпитализированы, в обоих врачи предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица.

Автомобиль, в котором находились нарушители, обнаружен. Проводятся розыскные мероприятия с целью задержания лиц, которые совершили нападение на наряд ДПС ГАИ.

Доследственную проверку по данному факту проводит прокуратура Симферопольского района Крыма.