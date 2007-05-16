Политический кризис ударил не по экономике, а по заявлениям Азарова

Реплика

Честно говоря, было даже интересно наблюдать, сбудутся ли апокалиптические прогнозы первого вице-премьера Николая Азарова. Помните его заявления о том, что в связи с политическим кризисом недобор в бюджет за апрель составил около 1 миллиарда гривен, тогда как акции украинских предприятий на фондовой бирже упали на 20 пунктов? Или: «Если на протяжении двух недель политическая ситуация не нормализуется, это может привести к драматическим экономическим последствиям»?

Политическая ситуация не нормализовалась и даже не думает это делать. А что стало с экономикой? Если верить Николаю Яновичу, то можно было подумать, что она должна уже лежать на кладбище. Однако курс гривни остается относительно стабильным, на улицах не наблюдается нищих, валящихся с ног от голода. Инфляция ползет, конечно, но потихоньку, не быстрее, чем вчера.

Может, конечно, мы уже настолько привыкли к повышениям цен, что уже не замечаем его, и тут умные дяди с калькуляторами нам готовы открыть глаза на катастрофические последствия политического кризиса. Например, то, что инфляция побила все мыслимые и немыслимые рекорды. Однако умные дяди недавно заявили совершенно обратное: оказывается, украинский ВВП в январе-апреле… вырос, причем на 7,9%. «На рост ВВП влиял рост объема произведенных товаров и услуг во всех сегментах производства. Падение показало только производство энергии и газа в связи с сезонными колебаниями», – сообщил Госкомстат.

А как же обещанные «драматические экономические последствия»? И в чем же тогда неувязочка? Вот возможные ответы: 1) ВВП все же не вырос на 7,9%; 2) в стране не было политического кризиса; 3) правы англичане со своим «Вы говорите, что мои факты – это статистика, а ваша статистика – это факты»; 4) политические кризисы способствуют развитию экономики в стране; 5) Николай Азаров (просто Николай Азаров).

Больше у меня нет никаких версий относительно происходящего в Украине. В самом деле, не метафизикой же объяснять такие разночтения. Хотя в частных беседах со знакомыми предпринимателями и банкирами неоднократно приходилось слышать мысль: экономика работает тем лучше, чем меньше у нее безглазых нянек. Так или иначе, хочется двух вещей: во-первых, чтобы данные Госкомстата насчет роста ВВП на 7,9% оказались верными и чтобы политический кризис подлился как можно больше. Глядишь, к концу года преодолеем 10%-тный барьер и таким образом оставим позади Китай, у которого он самый высокий в мире: в 2006 году он составил 10,4%. Только представьте, догнать и перегнать Поднебесную!

Андрей Каменский, г. Киев