Террористы не дают покоя Рудьковскому?

15 мая в 20.20 на перегоне Лубны-Солоницкая Южной железной дороги был задержан на два часа пассажирский поезд №63 «Харьков-Киев».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализницы», поезд не мог двигаться из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Выяснилось, что на 181-м км на опоре контактной сети неизвестные лица разбили стеклянные фиксаторные изоляторы. Повреждение было устранено в 23.00.

Из-за задержки этого поезда почти на два часа были задержаны два грузовых состава.

О несанкционированном вмешательстве железнодорожники сразу сообщили правоохранительным органам и СБУ.