Террористы не дают покоя Рудьковскому?
12:32, 16 мая 2007Разное
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Поезд №63 задержали на два часа
15 мая в 20.20 на перегоне Лубны-Солоницкая Южной железной дороги был задержан на два часа пассажирский поезд №63 «Харьков-Киев».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализницы», поезд не мог двигаться из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Выяснилось, что на 181-м км на опоре контактной сети неизвестные лица разбили стеклянные фиксаторные изоляторы. Повреждение было устранено в 23.00.
Из-за задержки этого поезда почти на два часа были задержаны два грузовых состава.
О несанкционированном вмешательстве железнодорожники сразу сообщили правоохранительным органам и СБУ.
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