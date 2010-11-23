В Феодосии разбирали снаряд: один погибший, двое раненых
10:24, 23 ноября 2010Разное
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Проводится расследование
В Феодосии вследствие взрыва снаряда времен войны погиб один человек и травмированы два.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, по предварительным данным, взрыв произошел во время разборки предмета.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в АР Крым.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
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