В Феодосии разбирали снаряд: один погибший, двое раненых

10:24, 23 ноября 2010
Разное
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Проводится расследование

В Феодосии вследствие взрыва снаряда времен войны погиб один человек и травмированы два.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, по предварительным данным, взрыв произошел во время разборки предмета.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в АР Крым.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

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