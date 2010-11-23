В Феодосии разбирали снаряд: один погибший, двое раненых

В Феодосии вследствие взрыва снаряда времен войны погиб один человек и травмированы два.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, по предварительным данным, взрыв произошел во время разборки предмета.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в АР Крым.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.