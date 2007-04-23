В Крыму двое детей задохнулись в холодильнике

В пгт Симеиз (Ялта, Крым) двое детей - пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка - задохнулись в холодильнике, куда они залезли во время игры в прятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, двое младших детей - мальчик и девочка - прятались во дворе частного дома. "Все места для пряток были хорошо известны, и поэтому их сразу же находили. Старый нерабочий холодильник в глубине двора привлек внимание маленьких детей как объект для пряток", - сообщает МЧС. Девочка и мальчик залезли внутрь и закрыли дверку.

Вернувшиеся мать и отец не обнаружили детей дома. Поиски своими силами результатов не принесли. Тогда к поискам была подключена милиция. Ночью милиционер обнаружил детей в холодильнике "ЗИЛ". У этих холодильников есть одна особенность, которая и привела к гибели детей - защелка, ее можно открыть только ручкой снаружи, а изнутри холодильник открыть невозможно.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, МВД и прокуратуры.