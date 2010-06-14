В Полтавской области из окон третьего этажа выпали двое малышей
15:14, 14 июня 2010Разное
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Дети - в больнице
Сегодня в Полтаве 2-летняя девочка, сорвав москитную сетку, выпала с окна третьего этажа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области.
По их данным, девочку с травмами госпитализировали в реанимацию.
Второй аналогичный случай произошел вчера в с. Калашники Полтавского района.
«Она тоже сорвала оконную сетку и выпала с третьего этажа. 11-месячную девочку доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой», - сказали в ЦОС.
Как сообщалось, в конце мая в Полтавской области из окна больницы выпал 4-летний ребенок, который также оперся об москитную сетку.
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