Пресс-конференция украинской команды ралли-рейд Dakar на тему «SIXT UKRAINE ПРИНИМАЕТ ВЫЗОВ РАЛЛИ« DAKAR 2011 ARGENTINA-CHILE»состоится в среду, 16 июня, в 10-30 в гостинице Hyatt Regency Kyiv, London Room I & II. В конференции примут участие первый пилот украинской команды ралли Dakar Вадим Нестерчук и Балаш Шалай, представитель организаторов ралли Dakar в Восточной Европе. Мероприятие пройдет в рамках мировых Dakar World Tour, которые являются серией презентаций ралли для конкурентов, партнеров и СМИ, которые проводятся в 17 странах. Во время пресс-конференции будет объявлена программа и маршрут ралли Dakar 2011 Argentina-Chile. Украинская команда сообщит об этапах подготовки к главным автогонкам мира. Нужна аккредитация, количество мест ограничено. Просьба подтвердить участие с Викторией Марценюк, по телефону 38063418 98 85 или v.martsenyuk @ pulse.ua.

Регистрация прессы начинается в 10 утра по адресу ул. Аллы Тарасовой, 5А, гостиница Hyatt Regency Kyiv.