Маршрутка врезалась в Жигули: погибли четверо людей

Вблизи с. Гурзуф, на 719 км автодороги Севастополь–Ялта-Симферополь водитель маршрутного автобуса „Богдан” (перевозил 27 пассажиров) выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ 2106”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле ВАЗ погибли 4 человека и 1 человек в состоянии средней тяжести госпитализирован в Ливадийскую городскую больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в АР Крым.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 22 человека и 162 – травмированы.