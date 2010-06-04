Назарбаев объяснил, почему отказался быть лидером

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, не подписавший накануне закон, наделяющий его статусом лидера нации, не исключает того, что в будущем при необходимости он сам может попросить дополнительных полномочий, и уверен, что получит их, говорится в его обращении к соотечественникам, опубликованном в пятницу в официальных СМИ республики.

Парламент Казахстана в середине мая принял поправки в конституционные законы, наделяющие президента Назарбаева статусом лидера нации, но Назарбаев в четверг не стал подписывать этот закон.

Согласно поправкам, с лидером нации необходимо согласовывать вопросы передачи госорганам и должностным лицам права инициирования важных вопросов, касающихся государственного устройства и безопасности страны. Закон определяет, что лидер нации не может быть задержан, арестован, привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента и после их прекращения.

При этом посягательство на жизнь лидера нации закон относит к категории террористических преступлений. За порчу изображений первого президента - лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предлагалось ввести уголовную ответственность.

"Если в будущем возникнет какая-либо серьезная угроза развитию страны и безопасности ее граждан, территориальной целостности и национальным интересам, я сам попрошу дополнительных полномочий и, уверен, получу их, предоставив необходимую аргументацию", - приводит обращение Назарбаева к казахстанцам РИА "Новости".

Назарбаев напомнил, что он всегда решительно прекращал все славословия в свой адрес, все предложения о том, "чтобы особо отметить роль" его личности. "Я как действующий президент был всегда против портретов на денежных знаках, званий и прочей суеты вокруг этого вопроса. Я всегда старался быть выше всяческого тщеславия и остаюсь на этой позиции", - говорится в обращении.

По Конституции республики, преодолеть возражения президента на конституционный закон депутаты могут тремя четвертями голосов от каждой палаты отдельно.