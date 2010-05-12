В Сумской области парня убило молнией

В Ямпольском районе Сумской области молодой человек погиб от удара молнии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, несчастный случай произошел вчера, 11 мая.

Тело юноши с обгоревшей одеждой обнаружили местные жители на дороге недалеко от села Билыця. Медики установили, что причиной смерти стало прямое попадание молнии.

Кроме того, в Ахтырском районе Сумской области разряд молнии попал в трактор, в котором находился фермер. Мужчина сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.