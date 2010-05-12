Янукович и Тимошенко – битва слабаков

В Украине сложилась парадоксальная ситуация. Слабая власть и слабая оппозиция демонстративно дерутся между собой, а отечественная «братия» традиционно «молчит себе, вытаращив глаза». В глазах – скука и разочарование.

Слабость власти

Внешний наблюдатель может возразить, что власть Януковича никоим образом не является слабой. Он действует решительно до грубости: подминает законодательную ветвь и вертикаль исполнительной власти, на сто восемьдесят градусов меняет внешнеполитический вектор Украины, «упорядочивает» информационное пространство. При этом мощно плюет на Конституцию и «продавливает» в «неподкупном» Конституционном суде любые решения, даже те, которые прямо противоречат статьям Основного Закона.

Этому мнимому наблюдателю отвечу так: нахальство – признак не силы, а внутренней слабости. Янукович и его команда действуют так, будто ужасно боятся, что завтра эта лафа закончится. А потому нужно как можно скорее урвать, сколько удастся. Ужасно напоминает психологию и манеру действий ландскнехтов-наемников, которым на три дня дали «в распоряжение» оккупированную страну.

Отсюда та лихорадочная суетливость: быстренько перенесем местные выборы, чтобы чего не случилось (Конституцию – в сторону). Для формирования коалиции не хватает голосов? А мы «тушек» прикупим по умеренной цене (Конституцию – не то что в сторону, а вообще в... в одно место). Когда-то за такие вещи президент парламент разгонял. Нынешний – по головкам гладит и «тушек», и «тушкоторговцев».

Но поскольку ощущение внутренней слабости этой антиконституционной «властной конструкции» остается, ее хочется «подпереть» извне. Для Януковича единственный вариант такой поддержки – «братская» Россия, управляемая дуумвиратом Путина – Медведева. Но поддержка имеет свою цену, и «тандемократи» «выкатили предьяву» аж никак не детских размеров. Тысячи гектаров территории суверенной Украины на десятилетия (вполне возможно, что и навеки) преданы под российскую военную базу. Прощай евроатлинтическая и полноценная европейская интеграция! А более дешевый газ на десятилетия заблокирует реформирование невероятно энергозатратной украинской экономики. Она и в дальнейшем будет требовать много российского природного газа.

Ратифицировали «коалиционеры» это угодническое соглашение, начистив физиономии некоторым бестолковым оппозиционерам.

А еще под сурдинку скоренько, за 10 минут, в абортивном режиме приняли бюджет-2010, который невозможно назвать «государственным». Только откровенно лоббистским, «дутым» в доходной части и настроенным на ручное управление денежными потоками (правительственным решениям предоставляется приоритет перед положениями законов).

А теперь нынешняя слабая власть готовится дальше расплачиваться за «поддержку Кремля»: активно готовятся к сдаче под контроль России целые отрасли отечественной экономики – авиапром, ядерная промышленность, ГТС, электрогенерация, железная дорога. А что останется?

Чтобы об этом всем не «гавкали» СМИ, власть активно восстанавливает цензуру «государственного происхождения». Неужели забыли о «кучмовских граблях», о темниках? И о старой апробированной историей истине – «свободного слова боится лишь слабая власть»? А теперь еще одно дежавю – Юлия Тимошенко в Генпрокуратуре, уголовное дело. Они действительно ничего не забыли и ничему не научились.

Слабость оппозиции

По правде говоря, эта власть может выглядеть хоть чуточку сильненькой лишь на фоне слабенькой оппозиции. Перед президентскими гонками активно муссировался миф о том, что в случае проигрыша невероятно сильная оппозиционерка Тимошенко «съест» Януковича, как щука карасика. И что из того вышло?

В реальности Юлия Владимировна никак не может найти «плодотворную дебютную идею». Много шума – и ничего. Никаких результатов от похода в Высший административный Суд. Нежелание признавать победу Януковича похоже на поведение малого ребенка, которое искренне считает: закрою глаза, и этот пакостный Витька исчезнет навсегда.

«Продуктивный» для объединения оппозиции месидж «кто не с Тимошенко, тот - изменник», титрование самой себя как «лидера объединенной оппозиции»... А затем искреннее удивление тем, что другие лидеры оппозиции не хотят инкорпорироваться в созданный ею Комитет защиты Украины.

Но, по-видимому, больше всего ослабляет оппозиционерку отсутствие морального преимущества над представителями власти. Ей никогда не забудут (ни политические союзники, ни общественность) готовности пойти на альянс, печально известный «ПРиБЮТ», с якобы непримиримыми политическими оппонентами. Не забудут кабальных «газовых контрактов» с Путиным. Не забудут губских, жеваг и васадзев в ближайшем окружении.

Это чрезвычайно серьезный фактор, который весьма осложняет восстановление Тимошенко.

Ради справедливости нужно признать, что в Юлии Владимировне в среде оппозиционных политиков рейтинговых альтернатив не видно. Арсений Яценюк не дает обществу каких-то четких программных месиджей, а потенциальный электорат он отпугнул сюрреалистической раскраской и словами о «евразийских перспективах Украины». Национал-демократическая публика хорошо помнит, как Вячеслав Кириленко ушел от Черновола к Костенко, от Костенко – к Ющенко, а затем и от того едва не убежал к Юлии Владимировне. Куда пойдет дальше? Неизвестно. Тягнибок – политик радикальный, а потому узкосекторный… Серьезных перспектив нет.

...Вот и выходит у нас в Украине «битва слабаков» - слабой власти и слабой оппозиции.

Если бы у нас была сильная власть и слабая оппозиция – имели бы диктатуру Януковича.

В случае слабой власти и сильной оппозиции они бы поменялись местами – и получили бы диктатуру Тимошенко.

А если бы лбами на узких исторических тропинках сошлись сильная власть и сильная оппозиция, боюсь, это окончилось бы гражданским конфликтом.

Так, может, нынешняя замедленная шизофрения и есть тот оптимальный вариант для Украины в данной ситуации?

Нет, положение, в котором оказалось наше общество, засвидетельствовало необходимость коренной ротации и власти, и оппозиции. Ротации украинских политических элит, которые должны формироваться на совсем других принципах, чем нынешние элиты, за которыми тянутся криминальные и газовые шлейфы. На принципах настоящего, а не шароварного патриотизма, преданности национальным интересам, профессионализма, высоких коммуникативных качеств.

Это дело будущего. Очень хочется надеяться, недалекого. А то Украина как суверенное и самостоятельное государство может и не дожить...

Николай Писарчук