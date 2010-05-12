Маршрутка врезалась в столб: трое раненных

В Виннице маршрутка врезалась в электроопору, три человека получили травмы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в Винницкой области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 мая в 14.45 по ул. Чорновила. Водитель маршрутного такси № 41 "Богдан" не справился с управлением и допустил наезд на электроопору.

По данным ГАИ, на момент аварии в маршрутке было 28 пассажиров.

В результате аварии трое пассажиров с полученными телесными повреждениями были доставлены в Винницкую городскую клиническую больницу №2, двум пострадавшим оказана медицинская помощь и они отпущены домой, а еще одна пострадавшая - госпитализирована.