Маршрутка врезалась в столб: трое раненных
11:52, 12 мая 2010Разное
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В Виннице маршрутка врезалась в электроопору, три человека получили травмы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в Винницкой области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 мая в 14.45 по ул. Чорновила. Водитель маршрутного такси № 41 "Богдан" не справился с управлением и допустил наезд на электроопору.
По данным ГАИ, на момент аварии в маршрутке было 28 пассажиров.
В результате аварии трое пассажиров с полученными телесными повреждениями были доставлены в Винницкую городскую клиническую больницу №2, двум пострадавшим оказана медицинская помощь и они отпущены домой, а еще одна пострадавшая - госпитализирована.
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