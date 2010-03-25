Вора отправили посылкой в деревянном ящике

Сотрудники Николаевского городского управления внутренних дел изобличили группировку, совершающую кражи денег из почтовых посылок.

Об этом УНИАН сообщили из сектора связей с общественностью Николаевского городского управления внутренних дел.

В одной из фирм, занимающейся перевозкой почтовых посылок, обнаружили, что из посылок исчезают деньги. Никаких следов или вещественных доказательств при этом выявлено не было. Как выяснили правоохранители, преступления совершали два бывших сотрудника фирмы и их подельник.

Следователь Корабельного райотдела милиции Александр КОВАЛЬ выяснил, что двое задержанных ранее работали директорами филиала фирмы-перевозчика и уволились из-за невысокой зарплаты. Коллеги отправились в Днепропетровск, где находится филиал фирмы, и сняли там квартиру. Третий приятель оставался в Николаеве и поддерживал с ними связь по мобильному телефону.

Изобретательные воры купили доски, сколотили из них ящик длиной в человеческий рост с потайной крышкой. Туда залез один из мошенников, прихватив с собой карманный фонарик. Его подельник отправил деревянную «посылку» из Днепропетровска в Николаев, заплатив за это 200 грн. Водитель машины необычному грузу не удивился и отправился в путь.

Во время движения обитатель деревянного короба выбрался наружу и пересмотрел посылки, в которых могли быть ценные вещи и деньги. Купюры он сразу же заменял на заготовленные заранее нарезанные листы бумаги. Таким образом, ему удалось собрать 45 тыс. грн. После этого он забрался обратно в ящик, а в Николаеве короб «получил» адресат – приятель.

Полученную прибыль распределили, но совсем «не по справедливости», как пожаловался милиционерам один из задержанных.

Второе путешествие они предприняли по маршруту Днепропетровск – Киев, где применили ту же схему. За два захода троица насобирала 160 тыс. гривен.

По данному факту сотрудники райотдела милиции подготовили документы для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совмещенная с проникновением в жилище, помещение или хранилище.