Ситуация на дорогах Украины (по областям)

В Винницкой области в связи со сложными погодными условиями (снежные заносы и гололедица) временно закрыто движение транспортных средств на отдельных автодорогах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Укравтодора, в частности, закрыто движение на участке а/д Р-31 Бердичев-Хмельник до а/д М-12 Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка с 57 км (примыкание автодороги Т-06-10 Любар–Хмельник–Новая Ушица) до км 81+863 (автодорога М-12 Стрый–Тернополь–Кировоград–Знаменка).

Объезд указанного участка будет осуществляться через г. Хмельник по а/д Т-06-10 Любар–Хмельник–Новая Ушица до а/д М-12 Стрый–Тернополь–Кировоград–Знаменка.

Также закрыто движение на участке а/д Т-02-14 от а/д М-12 – Беликовцы до а/д М-21 Житомир–Могилев-Подольский (с. Семаки Жмеринского района).

Объезд будет осуществляться через г. Винница по а/д М-12 Стрый–Тернополь–Кировоград–Знаменка и а/д М-21 Житомир–Могилев-Подольский.

Об открытии движения будет объявлено дополнительно, добавили в Укравтодоре.

Также в сообщении отмечается, что покрытие на а/д как государственного, так и местного значения в большинстве областей – мокрое, только в Черниговской и Житомирской областях на а/д государственного значения - заснеженное. Дороги местного значения в Киевской, Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях – заснежены, в Житомирской области местами снежный накат. Проезд обеспечен, лишь по Киевской области на а/д местного значения - усложнен.