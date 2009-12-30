Прощай, русскость. Нерождественская сказка об истинной угрозе для России

В последнее время М.Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, занят учреждением Российско-украинского форума. За образец держит Российско-польский круглый стол, впервые собравшийся 10 лет назад, в пору серьёзного ухудшения российско-польских отношений. Люди культуры двух стран тогда решили, что они не должны плыть по течению.

К Российско-польскому форуму претензий быть не может – дело, несомненно, полезное для обоих народов. То же следовало бы сказать о Российско-венгерском форуме, Российско-немецком, Российско-руританском. Самые тесные культурные, бытовые и прочие связи между Россией и Польшей, Россией и Венгрией, Россией и Германией, Россией и Руританией не угрожают самому существованию русскости. Никто не скажет о малейшей возможности ополячивания России, то же – о мадьяризации, онемечивании, руританизации – в то время как угроза окончательной украинизации России налицо. Что касается Российско-украинского форума, то эта затея Швыдкого (по-русски – Быстрого) для России, русскости (об Украине и украинстве помолчим) сугубо вредная. Речь идёт о завершении украинизации России, начавшейся Божьим попущением в ХVII веке.

Если бы украинство и русскость не были так близки и если бы украинство не было намного сильнее, надо было бы радоваться их взаимности. Но при том, что есть, одна стихия может выжить только за счёт другой. Украинство в России – это угроза русскости. Выживет в России украинство – сойдёт на нет русскость. Ничего неочевидного, если смотреть на вещи прямо. Но люди вроде Швыдкого привыкли косить по сторонам и витать в облаках. Культурные связи для них – абсолютное добро. Простая мысль, что всё зависит от того, о связи каких культур идёт речь, им не приходит в голову.

Перед нами трагедия. Правота украинства в том, что оно сильнее. Правота русскости в том, что она хочет выжить. Говорят, что двуязычие – богатство, а не угроза российской государственности. Нет, двуязычие в России – угроза не только государственности, а русскости как таковой.

В Москве уже почти не слышно русской речи – в основном украинская. В ресторанах, пивных и магазинах с вами говорят по-украински. Встретишь русскоговорящего официанта – плачешь от радости. В книжных лавках подавляющее большинство товара – на украинском. В Москве, Питере есть, конечно, русскоязычные школы, но даже преподаватели русского языка во внеурочное время говорят по-украински. Можно услышать выступление на русском в Думе, но в кулуарах самые истовые с виду русские говорят по-украински. Российский премьер на публике пока что говорит по-русски, но в рабочей и домашней обстановке – как ему удобнее, то есть по-украински. В дневное и вечернее время телеканалы России вещают, главным образом, на украинском, и только глупой ночью прорывается русская речь. Среди иностранных дипломатов в Москве можно встретить говорящих по-русски, но большинство из них приезжают сюда с неплохим украинским.

В российской армии официальный язык команд, конечно, пока русский, но на самом деле – украинский. Русскую команду можно услышать, когда на плацу начальство в звании не ниже генерала, но в штабной обстановке и оно устраивает разносы на украинском. Украинизаторы России говорят: «Ну и что такого? Население ведь не останется немым. Русскость сменится украинством. Разве язык Тараса Шевченко и Леси Украинки – это плохо?» Благодушно недоумевают, когда им говорят, что Господу вообще-то угодно, по крайней мере, некоторое разнообразие во Вселенной, что каждый язык – неповторимая краска мира, оттенок Божьего замысла.

Украина не жалеет сил и денег для закрепления своего культурно-идеологического присутствия в России. Киев ярится, что в России не совсем ещё утвердилась украинская версия истории, что там поднимаются на щит герои не украинского, а российского прошлого. Украина, по существу, заново колонизовала Кубань. Там не звучит русская речь – только украинско-казацкая. Открыто действуют организации, ставящие своей целью возвращение Кубани Украине. Киевский мэр Черновецкий, он же Лёня Космос, бывает на Кубани чаще, чем где-либо, повторяет и повторяет, что Кубань – украинская земля, что русские – жлобы, удерживающие чужое. На улицах кубанских городов и станиц Украина раздаёт всем желающим свои паспорта, чтобы было кого защищать, когда придёт время для принуждения России к миру. Недавно Лёня Космос в стихах собственного сочинения пообещал послать на Кубань украинскую рать.

Если бы украинство однажды осознало, что являет собой угрозу русскости, оно, конечно, вело бы себя великодушно: украинская попса не стремилась бы завоевать Россию, эту страну обходили бы деятели украинской культуры. Украина, короче, забыла бы о России лет на 50, пока русскость не развилась бы настолько, что угроза украинизации миновала бы навсегда. Но этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. Остаётся надеяться на чудо да ещё немножко на то, что деньги, выделенные Киевом на проект того же Швыдкого, будут почти все раскрадены в Киеве же, а оставшиеся крохи бесследно исчезнут в Москве.

Анатолий Стреляный, русская служба радио «Свобода»