5 лет условно получил инспектор ГАИ за "протоколы для плана"

Инспектор тернопольской Госавтоинспекции, который фальсифицировал протоколы, осужден к 5 годам лишения свободы условно. Как сообщил на пресс-конференции прокурор Тернополя Сергей БАНАХ, соответствующее решение принял Тернопольский горрайонный суд. Также принятым решением инспектору предусмотрен 3-летний испытательный срок, на 3 года осужденному запрещено занимать должности в органах внутренних дел.

В целом, по мнению С.БАНАХА, для работников ГАИ не должно быть каких-либо планов по фиксации определенного количества нарушений. «Ну, как может доводить план инспектору? Он вышел на несение службы, составил, скажем, три протокола, и уже может идти домой? А если будет больше нарушений? Здесь не может быть каких-либо предельных или минимальных показателей, работа должна быть системной и ежедневной. А если нарушений нет, то нужно только радоваться», – отметил С.БАНАХ.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2009 года в отношении инспектора ГАИ, который для обеспечения статистических показателей фальсифицировал протоколы, прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, и ст. 366 – служебная подделка.

Было установлено, что инспектор останавливал автомобиль, проверял документы, говорил водителю, что все в порядке, а затем, имея данные просмотренных документов, выписывал на них протокол. Преимущественно протоколы составлялись на иногородних водителей, подписи водителей в протоколах инспектор подделывал. При этом выписывал протоколы и на якобы нетрезвых водителей.