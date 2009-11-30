ВАЗ врезался в иномарку: один погибший, четверо раненых
10:43, 30 ноября 2009Разное
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ДТП в Николаевской области
В Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии один человек погиб, четыре - получили травмы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера утром на 170-м км автодороги Ульяновка-Николаев водитель автомобиля “ВАЗ-21104”, двигаясь в направлении города Вознесенск, не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Fiat, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля “ВАЗ” от полученных травм погиб на месте, а пассажир этого же автомобиля и водитель и двое пассажиров автомобиля Fiat получили телесные повреждения.
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