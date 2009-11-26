Луганский журналист обвиняет ПР в использовании админресурса

Журналист, экс-начальник Управления по делам печати и информации Луганской областной государственной администрации Вадим ЖЕЛЕЗНЫЙ обвиняет Партию регионов в использовании в собственных целях административного ресурса в области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в целом в Луганской области выходит 36 коммунальных газет различного уровня - областных, городских, районных. Совокупная сумма средств, предусмотренная местными бюджетами на их финансирование в текущем году, составила более 7 млн. грн. Однако, как отметил В.ЖЕЛЕЗНЫЙ, тематика и содержание публикаций коммунальных газет не отвечает их целям об информировании населения о деятельности местных органов власти. Вместо этого в данных газетах печатаются «статьи о псевдозаслугах местных чиновников-регионалов, освещение деятельности ПР и критика представителей других политических сил». По словам В.ЖЕЛЕЗНОГО, возможности других политических сил строго регламентированы и ограничены.

«Широко известно о том, что Партия регионов является доминирующей силой в Луганской области и один из инструментов админресурса – это средства массовой информации, финансируемые за счет денег налогоплательщиков, то есть из бюджета», - отметил он.