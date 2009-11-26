Рейсовый «Икарус» врезался в грузовик: водитель погиб

Сегодня около двух часов ночи в Харьковской области на автодороге Днепропетровск-Харьков произошло столкновение автобуса и грузовика.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, в результате ДТП водитель автобуса «Икарус» погиб.

Рейсовый автобус с восемью пассажирами следовал из Кривого Рога в Харьков и врезался в неисправный грузовик, стоявший на обочине.

Семеро пострадавших госпитализированы.