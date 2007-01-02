Севастополец упал с 35-метровой скалы

В Крыму севастополец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с 35-метровой скалы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, компания, встречавшая Новый год на Мангуп-Кале (Бахчисарайский район), не заметила исчезновения одного из мужчин. Как оказалось, ночью 34-летний севастополец отправился прогуляться по мысу Дырявый и, поскользнувшись на обледенелой скале, пролетел около 35 метров и упал в балку.

Как рассказал командир Бахчисарайского горного поисково-спасательного отряда Виктор БОЛДЫРЬ, крики пострадавшего услышала другая компания, оказавшаяся поблизости. Не зная, что предпринять, люди принесли теплую одежду, укутали пострадавшего и развели костер. Только к восьми утра компания догадалась выйти на горноспасателей.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, пострадавший не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и, судя по всему, у него был компрессионный перелом позвоночника. "Человек был еще в состоянии алкогольного опьянения, поэтому боли сильно не чувствовал, и даже пытался шутить", - отмечают спасатели.

Около 4 километров горноспасателям с пострадавшим пришлось ехать по горам на вездеходе. Внизу их встретила "скорая", которая отвезла "скалолаза" в травматологию.