В Харьковской области в результате семейной ссоры мужчина сжег свой дом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, инцидент произошел поздно вечером 21 сентября в селе Ч.Лозова Дергачевского района.

О причинах пожара, который пришлось тушить около 4 часов (сигнал о пожаре поступил в 21.20, пожар был ликвидирован в 2.00), рассказала жена хозяина. По ее словам, супруги утром поссорились, и муж обещал сжечь дом, если жена не вернется до вечера.

Соседи вызвали пожарных, но слишком поздно. Также для тушения пожара необходимо много воды, поэтому машины преодолевали расстояние около 5 километров к ближайшему водоему, чтобы заправиться водой.

Нанесенные огнем убытки сейчас устанавливаются, – сообщили в пресс-службе.