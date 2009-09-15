Игроки ФК "Рубин" провели тренировку в Киеве (фото)

23:06, 15 сентября 2009
Разное
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Завтра первый матч Лиги чемпионов

Игроки ФК ”Рубин” (Казань, Россия) провели тренировку команды в Киеве.

15 сентября футболисты ”Рубина” прибыли в Киев. Поскольку для чемпиона России участие в групповом турнире Лиги Чемпионов историческое событие, наставник казанцев Курбан Бердыев на поединок первого тура группового турнира с киевским Динамо взял всех футболистов, внесенных в заявку команды на групповой турнир.

Матч группового раунда Лиги Чемпионов ФК ”Динамо” (Киев, Украина) - ФК ”Рубин” (Казань, Россия) состоится 16 сентября  в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского.

Главный тренер ФК ”Рубин” (Казань, Россия) Курбан Бердыев

Фото Володимира Гонтаря / УНИАН

 

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