Яхтсмен спас четырех рыбаков с утонувшей мотофелюги

20 июля в акватории Черного моря в районе острова Тендра 25-летний капитан яхты «Dara», житель города Николаева, спас четырех рыбаков, которых отнесло в открытое море. Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области.

Капитан рассказал, что он с друзьями прогуливался на яхте, когда увидел в воде людей, которые держались на поверхности без каких-либо плавсредств или спасательных жилетов. После того, как потерпевших подняли на борт, выяснилось, что это рыбаки из города Очаков Николаевской области. Они сообщили, что их мотофелюга затонула возле так называемой «Одесской банки», это около 20-ти км от места, где их нашли.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС Украины в Николаевской области Николай ПОСТУПАЛЬСКИЙ, рыбаки смогли без спасательных жилетов продержаться 5 часов на поверхности, пока течение выносило их в открытое море.

Потерпевшие были доставленные в порт города Очаков. Причины, по которым затонула мотофелюга, устанавливаются.