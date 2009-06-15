Полякам дешевле отдыхать за рубежом, чем дома

Летний отдых на море для поляков может обойтись в три раза дешевле за рубежом, чем на родном побережье Балтийского моря, пишет газета Polska в понедельник.

Газета отмечает, что, несмотря на ослабление польского злотого к иностранным валютам, зарубежный отдых по-прежнему намного дешевле для поляков в результате просчетов туристических агентств, которые выкупили очень много путевок и теперь из-за нехватки спроса должны продавать их с огромными уступками.

По данным издания, двухнедельный отдых семьи из трех человек в греческой Халкиде стоит около 1,3 тыс. долларов, в то время как аналогичный отдых в Гдыне на побережье Балтийского моря обойдется в более 4 тысяч долларов.

Polska отмечает, что четырнадцать дней в трехзвездочной гостинице в Хургаде с завтраком и полдником стоит 1,6 тыс. долларов. А аналогичные условия на польском побережье обойдутся на 600 долларов дороже.

При этом, по данным газеты, чем выше класс гостиницы, тем больше разница между отдыхом в Польше и за рубежом.

Эксперты объясняют это тем, что в Польше гостиницы работают всего несколько летних месяцев в году, что вынуждает владельцев повышать цены, в отличие от многих южных стран, где туристический сезон продолжается почти целый год.

Газета также отметила, что из-за мирового кризиса, который вынудил многих экономить и отказываться от запланированного отдыха, продажи турпутевок у некоторых операторов рынка упали на 50%.

По некоторым оценкам, мировой туристический рынок в этом году может упасть на 25%.

Как сообщал УНИАН, с апреля туристические компании в Польше из-за спада продажи путевок в результате экономического кризиса начали предлагать скидки, которые достигают 50%.

Туристическое движение из Польши за границу в первом квартале упало на 20%.

В то же время Польшу за первые четыре месяца текущего года посетило около 3,4 млн. туристов, что почти на 20% меньше аналогичного периода прошлого года.

38-миллионная Польша с 2004 года входит в Европейский Союз, а с 2007 года - в Шенгенскую зону, в рамках которой граждане всех стран-участниц зоны могут путешествовать без виз.