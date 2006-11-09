Весельчак обжег прямую кишку при запуске фейерверка

Во время традиционного английского праздника, так называемой "Ночи Гая Фокса" или "Ночи фейерверков", 22-летний британец решил посмешить товарищей и запустил в небо пиротехническую ракету из ануса, сообщает The Times.

Необычный запуск компания снимала на видео. Стоя на четвереньках, юморист нацелился в небо, после чего его товарищи подожгли фитиль и отбежали подальше, как того требуют правила безопасности.

Фейерверк удался, однако его главный участник получил серьезные ожоги прямой кишки. Его товарищи долго не могли поверить, что он мог серьезно пострадать, однако, увидев кровь, все-таки вызвали скорую. "Нам всем было очень смешно, - сообщил один из очевидцев. - Когда врачи приехали на место, они тоже посмеялись. Никто не думал, что это так серьезно".

Со своей стороны, представители Королевского общества по предотвращению несчастных случаев заявили, что изумлены происшедшим, принимая во внимание проводимую ими широкую информационную компанию по осторожному обращению с пиротехникой. В неофициальном заявлении они указали на то, что запускать фейерверки из прямой кишки является явным нарушением установленных правил.

Лента.ру