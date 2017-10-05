Эксперты обсудят последствия принятия пенсионной реформы

5 октября (четверг) 2017 в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Пенсионная реформа. Что дальше?"

Организатор круглого стола - Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Анализ основных изменений, зафиксированных в законе, принятом Верховной Радой.

2. Что даст сегодняшним тридцатилетним введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы?

3. При каких условиях пенсии украинцев достигнут уровня, достаточного для комфортной жизни?

4. Есть ли у украинцев альтернатива государственной пенсии?

Участники круглого стола:

Тарас Козак, президент Инвестиционной группы «УНИВЕР», эксперт РПР;

Александр Ткач, заместитель директора компании «Пенсионно-актуарный консультант»;

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии;

Андрей Рева, министр социальной политики Украины;

Николай Шамбир, заместитель министра социальной политики Украины;

Представитель Министерства социальной политики Украины.

Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua. ​

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Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).