Эксперты обсудят последствия принятия пенсионной реформы
Есть ли у украинцев альтернатива государственной пенсии?
5 октября (четверг) 2017 в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Пенсионная реформа. Что дальше?"
Организатор круглого стола - Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Анализ основных изменений, зафиксированных в законе, принятом Верховной Радой.
2. Что даст сегодняшним тридцатилетним введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы?
3. При каких условиях пенсии украинцев достигнут уровня, достаточного для комфортной жизни?
4. Есть ли у украинцев альтернатива государственной пенсии?
Участники круглого стола:
Тарас Козак, президент Инвестиционной группы «УНИВЕР», эксперт РПР;
Александр Ткач, заместитель директора компании «Пенсионно-актуарный консультант»;
Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии;
Андрей Рева, министр социальной политики Украины;
Николай Шамбир, заместитель министра социальной политики Украины;
Представитель Министерства социальной политики Украины.
Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua.
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Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.
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