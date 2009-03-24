Сотрудник Microsoft обвиняет компанию в гомофобии
15:37, 24 марта 2009Разное
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45 тыс. фунтов за «ущемление достоинства»
38-летний сотрудник Microsoft, занимающийся дизайном Xbox, подает в суд на своего работодателя за гомофобию.
Об этом пишет Gazeta.ruсо ссылкой на The Daily Telegraph.
Джеми ДЮРРАНТ является гомосексуалистом и хочет получить от Microsoft 45 тыс. фунтов за «ущемление достоинства».
По его словам, его коллеги называли его «педик Джим» и посылали обидные сообщения «Я Джим и я гей», «Я и мои любимые мужчины» и «Женщины - это плохо».
Он считает, что корпорация должна была вмешаться в ситуацию с поведением своих сотрудников.
Дж.ДЮРРАНТ зарабатывает £50 тыс. в год.
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