Сотрудник Microsoft обвиняет компанию в гомофобии

38-летний сотрудник Microsoft, занимающийся дизайном Xbox, подает в суд на своего работодателя за гомофобию.

Об этом пишет Gazeta.ruсо ссылкой на The Daily Telegraph.

Джеми ДЮРРАНТ является гомосексуалистом и хочет получить от Microsoft 45 тыс. фунтов за «ущемление достоинства».

По его словам, его коллеги называли его «педик Джим» и посылали обидные сообщения «Я Джим и я гей», «Я и мои любимые мужчины» и «Женщины - это плохо».

Он считает, что корпорация должна была вмешаться в ситуацию с поведением своих сотрудников.

Дж.ДЮРРАНТ зарабатывает £50 тыс. в год.